London (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte und auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Rapid Nutrition weitet das Verkaufsnetz in Australien aus. Neu werde man die Produkte auf dem Kontinent im Rahmen der Vertriebspartnerschaft mit General Nutrition Corporation (GNC) in über 100 Läden verkaufen, teilte Rapid ...

Den vollständigen Artikel lesen ...