Die Kraftwerksparte soll an die Börse gebracht werden. Absolut richtig und auch strategisch nachzuvollziehen, aber es kommt darauf an: Nur ein deutlicher Rückzug der Mutter auf eine schlichte Mehrheit und nicht nur 15 % wie im Falle Healthineers würde ein solches Unternehmen in die Lage versetzen, mit eigenen Ideen und Management-Methoden seine Position im Markt zu verbessern. Das ergäbe wirklich einen Mehrwert für Siemens. Dann kommt es auf den Preis an und genau wann. Wir schauen vorerst zu.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info