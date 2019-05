Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank hat im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht. Dieser fiel aber nicht so deutlich aus wie von Analysten befürchtet. Die Erträge sanken leicht, was die Bank mit Sonder- und Bewertungseffekten begründete. Bei der Neukundengewinnung setzt die Commerzbank unterdessen ein deutlich positives Zeichen.

Die Erträge sanken um 2,8 Prozent auf 2,16 Millionen Euro. Auf bereinigter Basis gingen sie um 1,2 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten im unternehmenseigenen Konsens Erträge vor Risikovorsorge von 2,15 Milliarden Euro prognostiziert.

Das Vorsteuerergebnis sank um ein Viertel auf 225 Millionen Euro. Darin enthalten war ein Verlust aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich Equity Markets and Commodities von 19 Millionen Euro. Das operative Ergebnis, das das nicht forgeführte Geschäft ausklammert, sank um 5,6 Prozent auf 244 Millionen Euro. Der Analystenkonsens hatte auf 217 Millionen Euro gelautet.

Für ausfallgefährdete Kredite musste die Bank 78 Millionen Euro nach 77 Millionen im Vorjahreszeitraum zurücklegen. Hier hatten die Analysten einen deutlich höheren Betrag befürchtet. Unter dem Strich verdiente die Commerzbank 120 Millionen Euro. Die Analysten hatten mit 101 Millionen Euro weniger erwartet.

Bei einem für den Konzernumbau wichtigen Posten, der Neukundenwinnung im Privatkundengeschäft, kam die Commerzbank voran. So kamen im ersten Quartal 123.000 Neukunden hinzu, fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Die Commerzbank will bis 2020 netto rund 2 Millionen Neukunden hinzugewinnen. Die Marke von 1 Million seit dem Start des Umbauprogramms im Oktober 2016 hat sie bereits geknackt.

Im laufenden Jahr rechnet die Commerzbank weiterhin mit höheren bereinigten Erträgen. Der Verwaltungsaufwand soll auf weniger als 6,8 Milliarden Euro sinken. Bei der Risikovorsorge geht die Bank von mindestens 550 Millionen Euro aus. Sie bekräftigte, für 2019 eine Ausschüttungsquote auf vergleichbarem Niveau wie 2018 anzustreben. Für das vergangene Jahr wird die Bank eine Dividende von 20 Cent je Aktie ausschütten.

