Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 82 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sanjeet Aujla begründete das höhere Kursziel für den Brauereikonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem mit niedrigeren Kapitalkosten. Außerdem passte er seine Schätzung für den organischen operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr nach oben an. Er äußerte sich ermutigt von einer besseren Entwicklung an den Märkten in den USA und Brasilien./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 20:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0165 2019-05-07/23:18

ISIN: BE0974293251