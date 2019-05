Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019 DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019 08.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019 Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 8. Mai 2019 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY, das "Unternehmen"), hat heute die Finanzergebnisse (nach IFRS, ungeprüft) für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. HIGHLIGHTS Kennzahlen * Der Gesamtumsatz stieg gegenüber Q1 2018 (TEUR 309) auf TEUR 331. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen der Anstieg der Produktumsätze von TEUR 108 auf TEUR 322; die Lizenzumsätze sanken hingegen auf TEUR 9 aufgrund der Beendigung des Lizenzvertrags für den chinesischen Markt. * Die sonstigen Erträge im ersten Quartal 2019 in Höhe von TEUR 499 (Q1 2018: TEUR 10) resultierten im Wesentlichen aus Wechselkursgewinnen. * Die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen aufgrund höherer Marketingaufwendungen von EUR 1,8 Mio. (Q1 2018) auf EUR 2,4 Mio. * Das EBITDA (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) verbesserte sich von EUR -3,2 Mio. in Q1 2018 auf EUR -3,0 Mio. * Der Periodenfehlbetrag verbesserte sich auf rund EUR -3,0 Mio. (Q1 2018: EUR -3,2 Mio.); der Verlust je Aktie reduzierte sich auf EUR 0,08 (Q1 2018: EUR 0,13). * Der Finanzmittelverbrauch stieg im ersten Quartal 2019 aufgrund höherer operativer Mittelabflüsse auf EUR 4,3 Mio. (Q1 2018: EUR 2,4 Mio.). * Zum 31. März 2019 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von EUR 12,9 Mio. (inkl. marktgängiger Wertpapiere) gegenüber EUR 17,1 Mio. zum Jahresende 2018. Operative Highlights * Am 3. Mai 2019, nach Ende des Berichtszeitraums, gab das Unternehmen bekannt, dass die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) den Antrag des Unternehmens für eine Überprüfung einer National Coverage Decision (NCD) von Epi proColon, dem Bluttest von Epigenomics zur Darmkrebsvorsorge, angenommen haben. Die NCD ist eine der beiden Optionen, um eine CMS-Erstattung für Epi proColon zu erhalten, was für das Unternehmen einen wichtigen Durchbruch auf dem US-Markt bedeuten würde. Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: "Mit der Annahme unseres NCD-Antrags wurde noch keine Entscheidung über die Erstattung getroffen, aber die CMS haben festgestellt, dass es berechtigte Gründe dafür gibt, die NCD jetzt zu akzeptieren. Die Entscheidung von CMS ist ein wichtiger Schritt, um 2019 eine positive Erstattungsentscheidung zu erhalten." * Am 7. Januar 2019 hat das Unternehmen positive Ergebnisse eines Mikrosimulationsmodells für den Bluttest Epi proColon bekanntgegeben. Mikrosimulationsmodelle werden von verschiedenen Richtliniengruppen in den USA bei der Entwicklung von Screening-Empfehlungen unterstützend hinzugezogen. * Ende März 2019 wurde das überparteiliche Gesetzesvorhaben "Donald Payne Sr. Colorectal Cancer Detection Act" (HR 1765) in das Repräsentantenhaus der USA wiedereingeführt. Dies ist ein erforderlicher Schritt auf dem legislativen Weg zur Erstattungszusage. Ausblick 2019 Umsatz * Das Unternehmen bestätigt die Umsatzerwartung für 2019 in einer Bandbreite von EUR 3,0 Mio. bis EUR 6,0 Mio. auch ohne die Kostenerstattung durch CMS. EBITDA / Finanzmittelverbrauch * Beim EBITDA vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung erwartet Epigenomics, unverändert zur Vorjahresprognose, weiterhin eine Bandbreite von EUR -11,5 Mio. bis EUR -14,0 Mio. Auf der Basis des Geschäftsplans 2019 der Gesellschaft, erwartet Epigenomics einen Finanzmittelverbrauch im Einklang mit der EBITDA-Prognose (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung). Weitere Informationen Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2019 (ungeprüft) ist auf der Epigenomics Website verfügbar: https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/ Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Die Epigenomics AG wird heute um 16:00 Uhr (CET) / 10:00 Uhr (EDT) eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten. Der Webcast ist auf folgender Webseite erreichbar: https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/ Bitte benutzen Sie für die Telefonkonferenz die folgenden Einwahldaten: Einwahlnummer Deutschland: +49 30 2325 31428 Einwahlnummer UK:: +44 20 3872 0882 Einwahlnummer USA: +1 516 269 8974 Die Teilnehmer werden gebeten, sich 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einzuwählen. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Anschluss auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung gestellt. Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi proLung(R), einen Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs sowie für HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com. Kontakt: Unternehmen Epigenomics AG, Geneststrasse 5, 10829 Berlin Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. 08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808417 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808417 08.05.2019 ISIN DE000A11QW50 AXC0088 2019-05-08/08:01