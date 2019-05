Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) dominiert in diesem Jahr gegenüber Canopy Growth (WKN:A140QA) bei der Aktienperformance. Das Unternehmen ist auf Kurs, Canopy bei der jährlichen Produktionskapazität zu übertreffen. Aurora generiert auch mehr internationale Umsätze als Canopy. Aber Aurora ist nach wie vor nur der zweitgrößte Anbieter hinter Canopy Growth in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Obwohl Aurora seinen Spitzenrivalen in mehrfacher Hinsicht übertrifft, sehen die Investoren Aurora Cannabis nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...