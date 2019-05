Der kräftige Kursverlust an den US-Aktienmärkten schlug sich in einer leichten Verteuerung des Goldpreises nieder.Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares kam es zum ersten Anstieg der gelagerten Goldmengen seit Mitte April, allerdings fiel der Zuwachs von 739,64 auf 739,94 Tonnen relativ bescheiden aus. Rückenwind erhielt der Krisenschutz vor allem durch den nachgebenden Dollar. Nach seinem in der Vorwoche markierten Zwölfmonatshoch ging der Dollarindex mittlerweile in den Korrekturmodus ...

