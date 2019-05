Halle (ots) - Halle - Das US-Unternehmen Farasis Energy will ein großes Batteriewerk in Bitterfeld-Wolfen errichten und damit mehr als 600 Arbeitsplätze schaffen. Entsprechende Pläne bestätigte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Dienstagabend der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Ab 2023 sollen in dem neuen Werk mehrere hunderttausend Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Die anfängliche Produktionskapazität soll bei sechs bis zehn Gigawattstunden liegen, könnte nach MZ-Informationen aber zügig auf rund 24 Gigawattstunden ausgeweitet werden. Das Unternehmen plant, rund 600 Millionen Euro zu investieren.



"Für den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt ist das ein besonders wichtiger Ansiedlungserfolg", sagte Willingmann. Es handle sich um eine Zukunftstechnologie. "Sachsen-Anhalt nimmt bei der Elektromobilität Fahrt auf", sagte der Minister weiter. Die Investition werde sicher eine Sogwirkung auf andere Unternehmen entfalten.



