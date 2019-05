Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen von 114 auf 122 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Rückversicherer wachse mehr als erwartet, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Jahresziel eines Überschusses von um die 1,1 Milliarden Euro erscheine nun noch konservativer als vorher./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-05-08/08:08

ISIN: DE0008402215