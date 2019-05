Der Dax wird nach dem weiteren Rückschlag vom Dienstag nur etwas höher erwartet: Eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch deutete der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,12 Prozent an. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 dürfte sich ebenfalls zunächst nur wenig bewegen.

Am Dienstag war der Dax mit gut anderthalb Prozent Minus erstmals seit sechs Wochen wieder unter seine 21-Tage-Linie zurückgefallen. Diese gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend.

An der Wall Street machten sich die Anleger nun doch stärkere Sorgen um den Zollstreit, nachdem sie die jüngste Androhung höherer Zölle durch US-Präsident Donald Trump zunächst gut weggesteckt hatten. Der Gesprächsfaden zwischen China und den USA ist allerdings nicht abgebrochen.

Vor dem Hintergrund des Handelskrieges waren die chinesischen Exporte im April überraschend stark gefallen. An Chinas Börsen hielten sich die Verluste aber in Grenzen. In Japan ging der Nikkei 225 derweil weiter in die Knie, nachdem er sich tags zuvor bereits schwach aus der langen Feiertagspause zurückgemeldet hatte.

Im Fokus stehen hierzulande vor allem neue Quartalsberichte. So stimmt das rasante Wachstum beim Zahlungsabwickler Wirecard den Dax-Neuling für das Gesamtjahr beim Gewinn zuversichtlicher. Das wegen Bilanzierungsproblemen unter Druck stehende Management um Vorstandschef Markus Braun schraubt nach einem starken ersten Quartal die Erwartung an das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr hoch. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien rund 2 Prozent über dem Xetra-Schluss am Dienstag.

Der Technologiekonzern Siemens schnitt im zweiten Geschäftsquartal besser ab als erwartet. Zudem kündigte das Unternehmen an, sich von der Energiesparte trennen und diese an die Börse bringen zu wollen. Dazu soll der Anteil des Windkraftgeschäfts Siemens Gamesa in das neue Unternehmen eingebracht werden. Siemens will sich damit verstärkt auf die digitalen Geschäfte konzentrieren. Die Anleger nahmen die Nachrichten positiv auf: Die Papiere stiegen auf Tradegate um rund 2,5 Prozent.

Höhere Katastrophenschäden aber brockten dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re zum Jahresstart einen deutlichen Gewinnrückgang ein. Für die Anteilsscheine ging es auf Tradegate um mehr als 2 Prozent nach unten.

Unter den im MDax der mittelgroßen Werte gelisteten Unternehmen schnitt der Lichtkonzern Osram im zweiten Geschäftsquartal nicht ganz so schlecht ab wie befürchtet. Auf Tradegate legten die Aktien etwas zu.

Geringere Erträge und höhere Steuern schließlich brockten der Commerzbank zum Jahresstart einen Gewinneinbruch ein. Dennoch schnitt das Institut etwas besser ab als von Analysten erwartet. Auf Tradegate notierten die Papiere moderat höher./la/fba

ISIN DE0008469008 EU0009658145

AXC0100 2019-05-08/08:21