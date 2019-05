Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Industriekonzern habe ein ordentliches zweites Geschäftsquartal hinter sich und beim operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Fokus dürfte aber auf der am Vorabend angekündigten Strategie-Änderung liegen, die er positiv bewerte./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 06:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 06:54 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007236101

AXC0103 2019-05-08/08:26