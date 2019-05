flatex Morning-news Gold: Kann der Goldpreis von den Unsicherheiten am Aktienmarkt ...

Kann der Goldpreis von den Unsicherheiten am Aktienmarkt profitieren und seinem Ruf als sichere Bank in Krisenzeiten gerecht werden? Nun, auch wenn wir trotz der Kursrückgänge am Aktienmarkt noch keine echte Krise haben, stabil bis leicht positiv konnte sich das Edelmetall trotzdem in den letzten Tagen entwickeln. So konnte der Goldpreis einen doppelten Boden bei knapp über 1.266 US-Dollar ausbilden, was eine wichtige Unterstützung nach unten darstellt. Weitere wichtige Unterstützungen sind der übergeordnete Aufwärtstrend seit 16.08.2018, welcher bei knapp 1.269 US-Dollar verläuft.

Wenige Dollar darüber liegt bei 1.275 US-Dollar die nächste Kursunterstützung in Form der 200-Tage-Linie (EMA-Basis). Nach unten hin scheint der Goldpreis aktuell also sehr gut unterstützt. Auf der Oberseite würde der Goldpreis wohl ein Kaufsignal liefern, wenn er über das letzte Verlaufshoch bei 1.288,75 sowie den Abwärtstrend seit 20.02.19 bei rund 1.293,50 US-Dollar klettern kann. Damit läuft der Goldpreis charttechnisch in eine Dreiecksformation hinein, ein Ausbruch aus diesem Dreieck könnte deutliches Kurspotential freisetzen.

