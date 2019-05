Nach dem verlustreichen Wochenauftakt ist das deutsche Aktienbarometer am Morgen zunächst leicht höher gestartet und konnte bis auf 12.319 Zählern ansteigen. Im Laufe des Tages rutschten die Notierungen aber wieder gen Süden und so steht am Nachmittag bei knapp unter 12.200 Punkten ein Minus von 0,7 Prozent. Auch der MDAX folgt seinem großen Bruder und verliert ...

