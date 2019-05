Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach der überraschenden Ankündigung, die Energiesparte an die Börse zu bringen, auf "Overweight" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Dieser Schritt dürfte das starke Kerngeschäft Industrie in den Mittelpunkt rücken und der Konglomeratsabschlag dürfte sinken, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 23:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 23:33 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

