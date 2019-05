Von Stephen Nakrosis

PARIS (Dow Jones)--Orange will sich mit einem Zukauf im Bereich Cybersicherheit verstärken. Für 515 Millionen Euro will der französische Telekommunikationskonzern das Unternehmen Securelink von Investcorp übernehmen. Die in den Niederlanden ansässige Securelink ist laut Orange einer der größten Anbieter von Cybersicherheitsdiensten in Europa. Sie sei in acht europäischen Länder vertreten und decke drei Viertel des Marktes ab. Cybersicherheit gewinnt angesichts zunehmender Angriffe im Internet an Bedeutung.

Das Top-Management von Securelink wechsele zu Orange und werde bei der Integration helfen, hieß es. Die Transaktion soll noch im zweiten oder im dritten Quartal abgeschlossen werden.

May 08, 2019

