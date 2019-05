Die Anleger in Europa haben gestern weiter Vorsicht walten lassen, die wieder entbrannten Zollstreitigkeiten zwischen den USA und China drückten auf die Stimmung. Zeitweise hatte es nach der Androhung höherer Einfuhrzölle für China-Produkte durch US-Präsident Donald Trump noch beruhigend gewirkt, dass die Verhandlungen am Donnerstag weiter gehen sollen. Allerdings zeugten Aussagen der US-Regierung zu den Beweggründen der neuerlichen Drohungen davon, dass die Fronten wieder verhärtet sind. Die zunehmenden internationalen Spannungen brachten die EU-Kommission dazu, erneut ihre Konjunkturprognose für den Währungsraum zu senken. So mussten alle grossen Indices in Europa den Tag mit Abschlägen beenden. Auch bei der Sektorenentwicklung ...

