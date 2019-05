Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach der Hauptversammlung des Luftfahrtkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Lufthansa könne über erhebliche Barmittel frei verfügen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund betone der Konzern zu sehr die Möglichkeit von Zukäufen von Flugzeugen oder Wettbewerbern und lege zu wenig Wert auf Ausschüttungen an die Aktionäre. Zum Glück aber seien die Fundamentaldaten des Unternehmens intakt./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 00:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-05-08/09:19

ISIN: DE0008232125