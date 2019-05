Der Ertragsabrieb hält an - so die Überschrift in der Börsenzeitung für den heutigen Bericht der Commerzbank für das erste Quartal. Klar ist inzwischen: Die Commerzbank wird unweigerlich ein Objekt für eine andere Großbank in Europa. Wer, ist offen. Doch als beste Lössung gilt inzwischen ING aus Amsterdam, die im deutschen Markt bereits äußerst erfolgreich operiert und wahrscheinlich auch ein Bieter sein wird. Doch vor der Europawahl gibt es keine Entscheidung. Nun wird darüber diskutiert, was die Commerzbank wert sein kann. Der innere Wert liegt bei etwa 12 bis 13 Mrd., vielleicht 14 Mrd. Euro. Aktuell knapp unter 10 Mrd. Euro, also gut 25 % weniger. Auf die Konditionen des Kaufpreises kommt es dann an. Der mögliche Käufer wird voraussichtlich einen Teil des Kaufpreises in Aktien bezahlen. Plus eine Barkomponente. Entscheidend ist, ob es sich lohnt, darauf zu wetten. Bei Kursen um 7 bis 7,50 Euro wird es sich lohnen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info