Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Warren Buffett lud zur diesjährigen Hauptversammlung seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ein. Besser bekannt auch unter dem Namen "Woodstock des Kapitalismus". Wie du dir als Foolisher Investor mit Sicherheit denken kannst, gab es hierbei erneut so einige interessante Aspekte und Fragen, denen sich der Starinvestor gestellt hat. Lass uns daher heute einen Blick auf drei interessante Dinge dieser Hauptversammlung werfen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...