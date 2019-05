Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard nach Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler habe trotz aller negativer Artikel der "Financial Times" sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bahnbrechend sei zudem die jüngst angekündigte Partnerschaft mit Softbank, die Wirecard Zugang zu allen erstklassigen Unternehmen aus dem Portfolio des japanischen Konzerns biete./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 08:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 08:26 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-05-08/09:44

ISIN: DE0007472060