Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - VERBUND (ISIN AT0000746409/ WKN 877738) verzeichnet für das 1. Quartal 2019 eine deutlich positive Geschäftsentwicklung, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Das EBITDA verbesserte sich um 28,9% auf 348,0 Mio. EUR, das Konzernergebnis lag mit 178,1 Mio. EUR um 46,5% über dem Vorjahr. Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft in den Quartalen 2-4/2019 wird für das Geschäftsjahr 2019 ein EBITDA zwischen rund 1.100 und 1.200 Mio. EUR und ein Konzernergebnis zwischen rund 470 und 540 Mio. EUR erwartet. ...

