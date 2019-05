++ Alles hängt vom Handelsstreit zwischen den USA und China ab ++ Staatsanleihen, Gold und JPY wieder attraktiver ++ EURUSD kämpft seit Tagen um Zurückeroberung der 1,12er-Marke ++ DE30-Bullen melden sich zurück ++An der Wall Street waren am Dienstag an breiter Front Verluste zu beobachten, da US-Präsident Donald Trump den Druck erhöht, um mit China einen Deal zum Abschluss zu bringen. Bei allen drei großen US-Aktienindizes (S&P 500, Dow Jones und Nasdaq) beschleunigten sich die Abwärtsbewegungen, wobei die Käuferseite Richtung Ende der Handelssitzung zumindest etwas Schadensbegrenzung betreiben konnte. Der marktbreite S&P 500 erreichte mit seinem Tagestief kurzzeitig den tiefsten Kursstand seit Anfang April, prallte dann im D1-Chart an der 50-Tage-Linie (EMA) ab und die Futures notieren ...

