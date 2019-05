BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium will in der Debatte um eine Besteuerung besonders der Digitalwirtschaft "Gerechtigkeitsaspekten eine noch größere Bedeutung geben". Das kündigte Finanzstaatssekretär Rolf Bösinger bei einem Symposium zur internationalen Steuerpolitik im Finanzministerium an. Das Zusammenwachsen der Völker werde nur dann gelingen. "Die Arbeiten an einem Konzept zur fairen Besteuerung der digitalen Wirtschaft sollen bis 2020 abgeschlossen werden", sagte Bösinger. Im Kern gehe es um eine faire Aufteilung des Steuersubstrats.

"Die weltwirtschaftlichen Verflechtungen zwingen zur Multilateralität", hob der Finanzstaatssekretär hervor. Dies sei auch für die Steuerverwaltung ein unverzichtbarer Leitgedanke. "Vollständige Streitvermeidung" werde aber nicht gelingen, warnte Bösinger mit Blick auf die internationalen Diskussionen um die Besteuerung der Konzerne. Bösinger betonte, ein deutsch-französischer Vorschlag für eine Mindestbesteuerung solle dafür sorgen, dass ein "Mindestmaß an zu entrichtenden Steuern" von den Konzernen gezahlt werde.

Danach sollen sich die Staaten der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) nach Angaben des Finanzministeriums auf einen weltweiten Steuermindestsatz einigen, von dem sie aber auch abweichen können. Dann sollen andere Staaten aber für bei ihnen tätige Teilgesellschaften die Differenz zum Mindestsatz von dem Unternehmen in ihrem Staat einfordern können. "Unser Anspruch ist es, internationale Standards zu setzen", erklärte Bösinger.

