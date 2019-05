Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das erste Quartal des Medienunternehmens habe sich im Rahmen der Konsensschätzungen bewegt, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen des Verkaufs der Ferienhausvermietung @Leisure seien aber Anpassungen der Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten hin notwendig./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-05-08/10:32

ISIN: DE0005501357