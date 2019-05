Köln (ots) - Der Startschuss der neuen Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ist mehr als geglückt: Die Musik-Event-Reihe, in der gestern der deutsche Popsänger Wincent Weiss mit seinen größten Songs im Mittelpunkt stand, erzielte gute 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen bzw. 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14-49-Jährigen und sicherte sich damit die Marktführerschaft in der Primetime. Insgesamt schalteten 2,04 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein.



Bei den 30- bis 49-jährigen Frauen erreichte "Das Tauschkonzert" starke 17,0 Prozent Marktanteil.



Ebenfalls einen guten Wert erzielte im Anschluss auch die Doku über den Künstler des Abends: "Die Wincent-Weiss-Story" schalteten 8,6 Prozent der 14- bis 59-Jährigen bzw. 9,9 Prozent der 14-49-Jährigen ein.



Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind in diesem Jahr erstmals 7 Tage vor der TV-Ausstrahlung für Kunden des Premium Pakets des Streaming-Dienstes verfügbar und zudem wie gewohnt 7 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW abrufbar. "Die Wincent-Weiss-Story" ist ebenfalls nach TV-Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos bei TVNOW.de abrufbar. Am nächsten Dienstag (14.5.) geht es dann bei VOX um 20:15 Uhr mit Folge 2 von "Sing meinen Song" und den Songs von Johannes Oerding und um 22:10 Uhr mit "Die Johannes-Oerding-Story" weiter.



Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL D Forschung und Märkte / vorläufig gewichtet / Stand: 08.05.2019



