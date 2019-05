In Österreich fallen jährlich noch zwischen 5.000 und 7.000 Tonnen Kunststofftragetaschen an. Mit einem weitgehenden Verbot soll ab nächstem Jahr diese Menge weitgehend reduziert werden. Das sieht ein Entwurf der Regierung in Wien zum Abfallwirtschaftsgesetz vor, der vorige Woche zur Notifizierung an die EU-Kommission versendet wurde. Der Entwurf begrenzt die Ausnahmen vom Verbot auf sehr leichte ...

