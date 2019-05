München (ots) - Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) bekommt Konkurrenz: Ab Folge 3155 (voraussichtlicher Sendetermin: 28. Mai 2019) ist Bela Moser (Franz-Xaver Zeller) in einer Gastrolle in der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen. Er kommt in den "Fürstenhof", um dort seine Ausbildung zum Hotelfachmann fortzusetzen. Doch noch ein weiterer Grund zieht ihn in das beschauliche Bichlheim: Er will das Herz seiner Traumfrau Romy erobern.



Bela hat Charme und ist humorvoll, doch mit den Frauen mag es so recht nicht klappen. Durch seine unbeholfene und tollpatschige Art sehen sie in ihm meistens nur den netten Kerl und nicht - wie er es gerne hätte - den feurigen Casanova. Als er Romy (Désirée von Delft) auf einem Seminar im Harz kennenlernt, verliebt er sich sofort in sie. Doch er hat nicht den Mut, ihr seine Gefühle zu gestehen. Das soll sich jetzt ändern! Bei seiner Ankunft im "Fürstenhof" erfährt er jedoch, dass Romy einen Freund hat, und so wird er in seinen romantischen Ambitionen erst einmal ausgebremst. Aber schon bald stellt er fest, dass in der Beziehung von Romy und Paul nicht alles so perfekt ist, wie es im ersten Moment scheint.



Über seine Rolle verrät Franz-Xaver Zeller so viel: "Bela legt sich für Romy mächtig ins Zeug, doch als seine Bemühungen ins Leere laufen, verbündet er sich ausgerechnet mit Jessica. Ob das tatsächlich die richtige Wahl ist, wird sich zeigen."



Franz-Xaver Zeller besuchte die Schauspielschule Zerboni in München. Bereits während seiner Ausbildung stand er für die bayerische Fernsehreihe "Weißblaue Geschichten" vor der Kamera. Es folgten weitere Engagements, darunter "Um Himmels Willen" und "Dahoam ist Dahoam", eine Rolle in Leander Haußmanns Buchverfilmung "Das Pubertier" sowie diverse Theateranstellungen. 2018 erhielt er den Darstellerpreis der Wasserburger Theatertage.



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



