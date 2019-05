Gewerkschaftschef Michael Vassiliadis und Ökovordenker Patrick Graichen über den miserablen Zustand der Energiewende, Sinn und Zweck einer CO2-Steuer - und das Standortrisiko Merkel/Altmaier.

WirtschaftsWoche: Herr Vassiliadis, Sie haben die Energiewende einmal das größte und risikoreichste Unterfangen des Landes genannt. Scheitert es gerade?Michael Vassiliadis: Scheitern? Nein, so weit ist es nicht - noch nicht jedenfalls. Mich stört jedoch die Verklärung dieser Herausforderung. Nur weil viele die Energiewende gut und richtig finden, gelingt sie noch lange nicht. Was wir jetzt brauchen, ist ein klarer Plan, die stete Überprüfung aller Ziele, nachhaltige Steuerung. Sonst wird sich das Risiko materialisieren.

Fast 40 Prozent des Stroms stammen in Deutschland mittlerweile aus grünen Quellen. Warum so pessimistisch?Vassiliadis: Weil die Aufbauphase der Energiewende vorbei ist. Jetzt kommt Phase zwei - und die wird deutlich anspruchsvoller. Denn nun geht es darum, die klimagerechte Transformation aller Sektoren zu vollziehen - ohne dabei die Bürger zu überfordern oder das Land zu deindustrialisieren. Ich sehe das durchaus ambivalent.

Sie auch, Herr Graichen?Patrick Graichen: Keineswegs. Wir müssen jetzt die Chancen maximieren und die Risiken minimieren. Herr Vassiliadis hat ja vollkommen recht, wenn er ein stringentes Management anmahnt. Das fehlte leider zuletzt. Eines muss uns klar sein: Das erklärte Ziel ist eine weitgehend klimaneutrale Wirtschaft bis 2050 - und das in Industriestaaten, die auf fast zwei Jahrhunderte fossiler Energiegewinnung zurückblicken. Wir reden hier über einen epochalen Wandel. Wer sich da gut aufstellt, sichert den Wohlstand und den Standort von morgen. Was aber tun wir? Wälzen nur Probleme und lassen gleichzeitig aufgrund der EEG-Altkosten hohe Strompreise zu, die in der Tat zu Argumenten für Abwanderung von Wertschöpfung mutieren.

Ist die Bundesregierung dieser historischen Aufgabe gewachsen?Vassiliadis: Das ist sie eindeutig nicht im erforderlichen Maß. Sie verheddert sich. Um den Gedanken von Herrn Graichen aufzunehmen: Werden wir - so wie es jetzt läuft - naturgesetzlich Weltmarktführer und ein beneidetes Vorbild ökologischer Industrialisierung? Da habe ich schwere Zweifel.

Graichen: Rhetorischer Anspruch und gesetzgeberische Wirklichkeit passen in Berlin nicht zusammen. Es geht darum, die Wirtschaft heute schon auf das Szenario 2050 vorzubereiten und hinzuleiten. Und das heißt: Große industrielle Investments, die 30, 40 Jahre halten sollen, müssen idealerweise jetzt die CO2-freie Welt vorwegnehmen. Da braucht es dringend ...

