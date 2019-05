Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Chipherstellers Infineon von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 21,50 Euro gesenkt. Die anhaltenden Korrekturen der Lagerbestände setzten der Erholung in naher Zukunft Grenzen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wohl bis Ende 2019 seien die Nachfrageaussichten trostloser./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006231004