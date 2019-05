Das britische Pfund bleibt heute in der Defensive und so steigt der EUR/GBP zum Tageshoch in den Bereich der 0,8600. EUR/GBP unterstützt unter 0,8500 Das europäische Paar steigt am Mittwoch die 3. Sitzung in Folge und so notiert es im oberen Bereich der 0,8500, wodurch die kritische 0,8600 in Reichweite liegt. Die anhaltenden Angebote gegenüber dem ...

