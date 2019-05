Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Osram nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Lichtspezialisten sei besser als von den Experten erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der negativen Grundstimmung in Bezug auf die Osram-Aktie seien dies positive Nachrichten. Die vor Kurzem gekappten Jahresziele erschienen zudem erreichbar./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 07:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 07:29 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-05-08/11:58

ISIN: DE000LED4000