Schlechte Witterungsverhältnisse bescherten der EnBW im vergangenen Jahr niedrige Erträge. Nun will der Konzern die externen Effekte begrenzen.

Der Energiekonzern EnBW will sein Ökostromgeschäft mit Investitionen im Ausland auf eine breitere Basis stellen, sich dabei aber nicht übernehmen. "Betonen möchte ich, dass wir selektiv und schrittweise vorgehen, im Sinne einer gezielten Ergänzung unseres bestehenden Portfolios", sagte Vorstandschef Frank Mastiaux am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Karlsruhe.

Der Versorger habe Märkte im Blick, die ehrgeizige Ausbauziele für die Erneuerbaren Energien hätten. Dazu gehöre etwa Frankreich. EnBW will hier das Wind- und Solarunternehmen Valeco übernehmen. ...

