++ Europäische Aktienmärkte starten trotz spürbarer Rückgänge in Asien und den USA stärker in den Handel ++ Deutsche Industrieproduktion für März überraschte positiv, was auf anständiges BIP-Wachstum für Q1 hindeuten könnte ++ Siemens steigt nach positivem Ergebnis um 4% ++Trotz der Tatsache, dass an den US-amerikanischen und asiatischen Aktienmärkten deutliche Kursverluste beobachtet werden konnten, war der Beginn des Handels in Europa recht vielversprechend. Ein solider Wert der deutschen Industrieproduktion dürfte dazu beigetragen haben, die Stimmung zu beruhigen und die Bedenken hinsichtlich der Gefahr höherer Zölle zumindest teilweise zu überdecken. Darüber hinaus zeigten die Handelsdaten aus China im April eine Verbesserung der Importe, was darauf hindeutet, dass das kürzlich von Peking eingeführte Maßnahmenpaket die Binnennachfrage zu stützen beginnt. ...

