Mit einem ganzen Paket an guten Nachrichten hat Siemens am Mittwoch Anleger überzeugt. Mit einem Kursplus von zeitweise über 5 Prozent ist die Aktie heute klarer Spitzenreiter im deutschen Leitindex. Die Quartalszahlen liegen über den Erwartungen und die Energiesparte Gas and Power soll bis September 2020 an die Börse gebracht werden.

Im zweiten Quartal hat das Technologieunternehmen besser abgeschnitten als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis der Industriegeschäfte sei um sieben Prozent auf 2,4 Mrd. Euro gestiegen. Unter dem Strich verdiente Siemens mit 1,8 Mrd. leicht weniger als im Vorjahr (1,95 Mrd. Euro). Marktexperten hatten an dieser Stelle einen größeren Rückgang erwartet. Robust zeigte sich weiter die Auftragslage. Die Auftragseingänge nahmen um sechs Prozent 23,6 Mrd. ...

