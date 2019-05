Zürich (ots) -



Der neu eröffnete Globus im Flughafen Zürich bietet Erlesenes aus

der delicatessa. Darüber hinaus bereichert er das gastronomische

Angebot des Airport Centers mit einer Bar, die ihre Gäste mit

Köstlichkeiten wie frisch geschnittenen Schinkenspezialitäten,

Roastbeef, feinen Nosh-Pots und Patisserie zum Barista-Kaffee

verwöhnt.



Anfang Mai eröffnete Globus im Flughafen Zürich auf rund 300

Quadratmetern eine delicatessa mit einem erlesenen Sortiment. Es

umfasst klassische Kolonialwaren wie alle Arten von feinster Pasta,

passende leckere Saucen, eine besondere Kollektion von Öl und Essig,

feines Gebäck und Schokolade wie die legendären Globus Tartufi. In

Kühlregalen finden sich ausgewählte Käsesorten, Charcuterie sowie

delikate Traiteur- Spezialitäten. Eine stilvoll ausgestellte,

anspruchsvolle Wein-, Spirituosen- und Champagnerauswahl rundet das

Angebot ab, im temperierten sogenannten «Weinturm» lagern sogar

Raritäten. Vieles davon eignet sich zudem als Geschenk und

Mitbringsel für Geniesser und erfreut sich bei Reisenden grosser

Beliebtheit. In der modernen offenen Schauküche, ausgestattet mit

mattschwarzen Kacheln, werden verschiedene Schinkensorten von Hand

frisch geschnitten und kleine Gerichte zubereitet. Der Gast kann

diese anschliessend mitnehmen oder gleich vor Ort in der Bar mit

einem passenden Getränk geniessen.



In der gegenüberliegenden Bar mit einer Fläche von etwa 250

Quadratmetern und 78 Sitzplätzen stehen ***delicatessa Klassiker wie

feines Vitello Tonnato, köstliches Roastbeef, aber auch die frischen

Nosh-Pots auf der Menükarte, die vornehmlich kalte Speisen anbietet.

Die Patisserie stammt von Globus Hauspatissier Marc Döhring und ist

der perfekte Begleiter zu dem hervorragenden, von einem Barista

zubereiteten Kaffee. Geschäftsführer Nils Mager, zuvor in der Globus

delicatessa Zürich Bahnhofstrasse tätig, freut sich sowohl auf Globus

Kundinnen und Kunden, die auf Reisen gehen, wie auch auf die

internationalen Gäste.



Globus delicatessa

Airport Center

8060 Zürich Flughafen



Öffnungszeiten delicatessa Bar: Montag bis Sonntag, 6:00 bis 22:00

Uhr

Öffnungszeiten delicatessa: Montag bis Sonntag, 8:00 bis 21:00 Uhr



