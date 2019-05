MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Siemens-Sparte Gas & Power soll in zwei Jahren in der Lage sein, ihr Margenzielband von 8 bis 12 Prozent bezogen auf das operative Ergebnis (EBITA) am unteren Ende zu erreichen. Das geht aus einer Präsentation von CEO Lisa Davis zum Kapitalmarkttag hervor. Dazu beitragen sollen Einsparungen, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 mit 700 Millionen Euro geplant sind. Verglichen mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr wäre das eine Margenverdoppelung binnen drei Jahren.

Binnen vier Jahren will Davis insgesamt 1 Milliarde Euro an Kosten aus dem Energiegeschäft nehmen. 500 Millionen davon entfallen auf das Sparprogramm, das im vergangenen Jahr für die Kraftwerkssparte beschlossen wurde und das den Abbau von rund 6.000 Stellen vorsieht. Weitere 500 Millionen sollen durch Zusammenlegung von Geschäftseinheiten, schlankere regionale Einheiten und Kostensenkungen in IT-Service und Supply Chain erreicht werden. Es ist unklar, wie viele Stellen dabei wegfallen werden.

Davis kündigte für Gas & Power ferner ein Wachstum auf Marktniveau an. Bis Ende 2020/21 soll der Umsatz um 800 Millionen Euro gegenüber 2017/18 zu legen. Das Potenzial zur Verbesserung der operativen Produktivität sieht Davis bei 1,5 Millarden Euro bis September 2021.

Die Sparte Gas & Power soll inklusive der Siemens-Beteiligung am Windkraftanbieter Gamesa im nächsten Jahr in einem neuen Energieunternehmen aufgehen, die im September 2020 eigenständig an die Börse gebracht wird. "Wir machen das mit höchster Geschwindigkeit", sagte CEO Joe Kaeser.

