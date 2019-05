Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler sei solide in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das bereits jetzt nach oben geschraubte Jahresziel für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen interpretierte Woller als Zeichen der Zuversicht in die Geschäftsdynamik. Wirecard könne aus eigener Kraft robust wachsen, so dass das Aufwärtspotenzial für die Aktien erheblich sei./la/men

