Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Einladung zu einem Pressegespräch mit Dr. Beatrix Tappeser, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, und Dr. Torsten Raynal-Ehrke, Direktor des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE) auf der KNE-Fachkonferenz "Vogelschutz an Windenergieanlagen".



Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,



anlässlich der KNE-Fachkonferenz "Vogelschutz an Windenergieanlagen" am 15. und 16. Mai in Kassel laden wir Sie sehr herzlich zum Presserundgang und anschließendem Pressegespräch mit Dr. Beatrix Tappeser, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, und Dr. Torsten Raynal-Ehrke, Direktor des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE), ein.



Datum: 16. Mai 2019 von 10:00 bis 11:00 Uhr, mit Fototermin. Ort: Tagungszentrum KulturBahnhof - Südflügel, Franz-Ulrich-Straße 6, 34117 Kassel.



Gesprächspartner:



- Dr. Torsten Raynal-Ehrke, Direktor des KNE, - Dr. Beatrix Tappeser, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.



- 10:00 Uhr: Begrüßung durch Dr. Torsten Raynal-Ehrke. - 10:05 Uhr: Rede der Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser "Windenergie-Ausbauziele erreichen - können technische Systeme dabei helfen?" - 10:30 Uhr: Rundgang über die Ausstellung mit Dr. Beatrix Tappeser und Dr. Torsten Raynal-Ehrke zu Herstellern von kamera- und radargestützten Detektionssystemen, die auf der Veranstaltung ihre Innovationen präsentieren. - 10:45 Uhr: Pressegespräch mit Dr. Beatrix Tappeser und Dr. Torsten Raynal-Ehrke.



Die zweitägige KNE-Fachkonferenz "Vogelschutz an Windenergieanlagen - Detektionssysteme als Chance für einen naturverträglichen Windenergieausbau?" befasst sich ausführlich mit Detektionssystemen zur Verminderung von Vogelkollisionen an Windenergieanlagen durch eine bedarfsgerechte Betriebsregulierung.



Bitte teilen Sie uns mit, ob und wann wir Sie zu diesem Termin begrüßen dürfen. Gerne vermitteln wir auch individuelle Gesprächstermine mit unseren Experten und Expertinnen. Für die Presse ist die Konferenz kostenlos.



Aus dem Programm:



Die zweitägige KNE-Fachkonferenz "Vogelschutz an Windenergieanlagen - Detektionssysteme als Chance für einen naturverträglichen Windenergieausbau?" befasst sich ausführlich mit Detektionssystemen zur Verminderung von Vogelkollisionen an Windenergieanlagen durch eine bedarfsgerechte Betriebsregulierung. Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser wird in ihrem Vortrag die Frage aufgreifen, ob technische Systeme dabei helfen können, die Windenergie-Ausbauziele zu erreichen. Nationale und internationale Akteure aus Wissenschaft und Praxis in-formieren über den aktuellen Kenntnisstand zu Detektionssystemen zur Verminderung von Vogelkollisionen an Windenergieanlagen. Im Fokus stehen dabei aktuelle Erprobungsvorhaben von Kamera- und Radarystemen. In einer Podiumsrunde diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Praxis das Für und Wider einer bedarfsgerechten Abschaltung durch den Einsatz von Detektionssystemen. In interaktiven Formaten können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Standpunkte zu Detektionssystemen sowie möglichen Einsatzbereichen formulieren und in die Diskussionen einfließen lassen. Im Rahmen einer Ausstellung präsentieren Hersteller von kamera- und radargestützten Detektionssystemen ihre Innovationen, informieren über aktuelle Entwicklungsstände und stehen für Fragen zur Verfügung.



Weitere Informationen sowie das detaillierte Programm der Veranstaltung finden Sie hier: http://ots.de/w6y3PY



OTS: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129695 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129695.rss2



Pressekontakt: Anke Ortmann Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbH T.: +49 30 7673738-12 Email: presse@naturschutz-energiwende.de https://www.naturschutz-energiewende.de