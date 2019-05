Der Aufsichtsrat-Chef des Industriedienstleisters Bilfinger , Eckard Cordes, hat Fehler in der internen Kommunikation zur Frage eines möglichen Interessenkonflikts eingeräumt. Seine Angaben, dass sein Aufsichtsratsmandat in einer Kommunikationsfirma keinen Interessenkonflikt zu seinem Amt bei Bilfinger bedeute, seien "ungenau und irreführend" gewesen, sagte Cordes bei der Bilfinger Hauptversammlung am Mittwoch in Mannheim.

Der Konflikt könnte nach Meinung von Kritikern darin bestehen, dass Cordes neben dem Bilfinger-Mandat bei einer Kommunikationsberatungsfirma im Aufsichtsrat saß, die den Ex-Bilfinger-Vorstandschef und ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) beriet. Von Koch und elf anderen ehemaligen Vorstandsmitgliedern fordert Bilfinger Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Der Grund: Sie hätten keine ausreichenden Anti-Korruptionsregeln aufgestellt.

Cordes sagte, er sei darauf hingewiesen worden, dass er den Sachverhalt hätte im Kontrollgremium diskutieren müssen. Das sei ihm nicht bewusst gewesen, sei aber bei einer Sondersitzung des Aufsichtsrates im April nachgeholt worden. Die Kollegen hätten schließlich seine Position zu der Frage bestätigt.

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sieht hingegen bei Cordes eine "Beißhemmung" gegenüber den Ex-Vorständen. Das Zusammenfallen der beiden Aufsichtsratsmandate sei klar ein Interessenkonflikt gewesen. Die Ankündigung unmittelbar vor dem Aktionärstreffen, jetzt Schreiben mit individuellen Schadenforderungen an die Ex-Vorstände zu senden, ändere daran nichts, sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler./jug/DP/zb

