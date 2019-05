Der Verbund verteuert Nachtstrom: Der günstige Tarif werde mit 1. Juni abgeschafft, berichtet die "Presse" (Mittwochausgabe). Der Verbund biete Nachstrom zu denselben Konditionen an wie Tagstrom an, allerdings fällt beim Nachtstrom keine Grundgebühr an, hieß es aus dem Verbund heute zur APA.Der preisliche Unterschied zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...