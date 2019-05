apis labor GmbH hat sich für die Umsetzung Ihrer Vision vom papierlosen Labor unter GMP Bedingungen für up2Lims von up to data professional services GmbH als Partner entschieden. up2Lims wurde in enger Zusammenarbeit binnen weniger Monate im apis labor implementiert und validiert und von der österreichischen Gesundheitsbehörde (AGES) auditiert und als Richtlinien konform bestätigt.

Die Basis hierfür bildete das auf Standards (z.B. ISO 17025, 21 CFR 11) basierende Komplettpaket von up2Lims. Zum Erfolgsfaktor wurde hierbei der von up to data verwendete Coaching-Ansatz, bei dem in enger Zusammenarbeit während der Implementierungsphase ein wesentlicher Wissenstransfer zum Kunden erfolgt. Damit ist die Digitalisierung der Prozesse zum integralen Teil der Unternehmensprozesse geworden.

up2Lims bietet, dank seines großen Leistungsumfangs, die Möglichkeit schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren, ohne Zusatzkosten. Somit werden eine hohe Zukunftsfähigkeit sowie eine hohe Investitionssicherheit geboten. Durch die offene Architektur lässt sich up2Lims mühelos in jede bestehende Infrastruktur integrieren. Auf Wunsch lässt sich der Leistungsumfang auch flexibel erweitern und anpassen.

Neben den Managed Services für up2Lims bietet up to data das Produkt auch als cloud-basierte Lösung mit minimaler Einführungszeit an, inklusive Basis-Support bis hin zur vollständigen Administration.

apis labor GmbH

apis labor GmbH ist ein unabhängiges chemisches Labor mit höchstem Qualitätsstandard mit dem Sitz in Ebenthal nähe Klagenfurt im Bundesland Kärnten. Das Unternehmen deckt mehrere Schwerpunkte, wie chemische und physikalische Analysen gleichzeitig ab, insbesondere im pharmazeutischen und medizinischen Bereich.

Als Consultingunternehmen für Laborprozessoptimierung und Produktentwicklung rundet apis labor GmbH das Produktportfolio ab und steht seinen Kunden als qualifizierter Partner zur Verfügung.

"Die professionellen Mitarbeiter von up to data haben es möglich gemacht, ein papierloses Labor im GMP Umfeld innerhalb von 6 Monaten zu implementieren. Aufgrund vieler vordefinierter Prozesse konnte das System reibungslos installiert und validiert werden und es kann im Routine Betrieb ohne großen zusätzlichen Wartungsaufwand Betriebsintern betreut werden."

Dr. Thomas Pfeifer, Geschäftsführer apis labor GmbH

up to data über 25 Jahre Expertise

up to data professional services GmbH ist ein führendes deutsches IT-Service-Unternehmen im Life-Science-Umfeld. Das Unternehmen bietet seit über 25 Jahren Services rund um Infrastrukturbetrieb, Applikationsentwicklung sowie Labor-Informations-Management-Systeme (LIMS) an.

"Wir stehen bei unseren Kunden und Partnern mit unserem etablierten LIMS für innovative Konzepte, effizientes Projektmanagement und höchste Qualitätsansprüche unterstützt von einem Team international erfahrener Projektleiter, Entwickler und Datenbankspezialisten", sagt Dr. Martin Lohfink, von up to data.

Zu den Kunden aus ganz Europa und den USA zählen neben internationalen Großkonzernen (u.a. zehn der Top-20-Unternehmen des Life-Science-Marktes) auch namhafte kleine und mittelständische Unternehmen.

