BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Erhöhung des Wohngelds beschlossen, von der rund 660.000 Haushalte profitieren sollen. Angesichts steigender Wohnkosten, die besonders die einkommensschwachen Haushalte betreffen, hatte die Große Koalition eine Anpassung versprochen.

"Das Wohngeld ist eine der wichtigsten sozialen Leistungen der Wohnungspolitik. Mit der Reform tragen wir dazu bei, dass Wohnen auch für einkommensschwache Haushalte bezahlbar bleibt", erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Das Kabinett beschloss, das Wohngeld an die allgemeine Entwicklung von Mieten und der nominalen Einkommen in Höhe der Inflation zu koppeln. Ein Zwei-Personen-Haushalt, der bereits vor der Reform Wohngeld erhalten hat, wird mit 190 Euro nun rund 30 Prozent mehr Wohngeld bekommen. Mit der Ausdehnung der Reichweite des Wohngeldes steigt die Zahl der Empfänger von im Jahr 2020 erwarteten 480.000 Haushalten ohne Reform auf etwa 660.000 Haushalte, so das Bundesinnenministerium.

Die letzte Reform war vor drei Jahren angegangen worden. Der Bundestag und Bundesrat muss den Maßnahmen noch zustimmen. Die neuen Regelungen sollen am 01. Januar 2020 in Kraft treten. Insgesamt werden die Wohngeldausgaben, die je zur Hälfte von Bund und Ländern gezahlt werden, nach der Reform im Jahr 2020 auf rund 1,2 Milliarde Euro steigen.

