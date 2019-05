Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der norwegische Aluminiumproduzent Hydro und der in Deutschland ansässige Entwickler für Erneuerbare Energien SOWITEC prüfen in einem Joint Venture die Machbarkeit eines schwimmenden Solarstrom-Großprojektes im brasilianischen Bundesstaat Pará, so die SOWITEC group GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

