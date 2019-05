An der Kryptowährungs-Handelsplattform Binance wurden Bitcoins im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen. Das war nicht der erste Angriff.

Bei einem Hackangriff auf eine der weltgrößten Kryptowährungs-Börsen sind Bitcoin im Wert von 36 Millionen Euro erbeutet worden. Betroffen ist die in Malta ansässige Handelsplattform Binance, die in der Branche als eine der Bedeutendsten gilt. Deren Chef Zhao Changpeng erklärte am Mittwoch via Twitter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...