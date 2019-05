Der Eurokurs hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Am Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1199 Dollar gehandelt. Sie lag damit auf dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1185 Dollar festgesetzt.

Die deutsche Industrie hat ihre Gesamtproduktion im März überraschend gesteigert. Nach Einschätzung von Ökonomen dürfte jetzt auch das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal höher als erwartet ausgefallen sein. Das Bundeswirtschaftsministerium sprach dennoch von einer "gedämpften Industriekonjunktur". Volkswirte sehen den für Deutschland wichtigen Sektor schon seit längerem in der Rezession. Die Daten stützten jedoch nur vorübergehend den Euro.

Unter Druck stand am Devisenmarkt weiterhin die türkische Lira. Die von der Regierungspartei AKP erzwungene Wahlwiederholung in der Metropole Istanbul hat ohnehin bestehende Sorgen um die politische Stabilität des Landes zusätzlich verstärkt.

Gefallen ist auch der neuseeländische Dollar. Die Notenbank des Landes reduzierte erstmals seit zweieinhalb Jahren ihren Leitzins. Neuseeland ist die erste Notenbank einer entwickelten Volkswirtschaft, die auf die aktuelle Konjunkturschwäche mit einer Zinssenkung reagiert./jsl/bgf/fba

