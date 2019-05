BERLIN (Dow Jones)--Volkswagen hat zum Start der Marketingkampagne des neuen Elektrowagens den Namen des Autos verkündet. Der Stromer, der ab Mitte 2020 ausgeliefert werden soll, trage den Titel ID.3, kündigte der Wolfsburger Konzern an. Die Ziffer 3 weise das Auto der Kompaktklasse zu. Außerdem beginne für die Marke Volkswagen nach dem Käfer und dem ersten Golf das dritte Kapitel von strategischer Bedeutung in der Unternehmensgeschichte.

"Die Zahl 3 signalisiert zudem Ausbaufähigkeit in die Segmente darüber und darunter, wir haben eine Menge in der Pipeline", so Markenvertriebschef Jürgen Stackmann zum Start der Kampagne. Der Basispreis für das Serienmodell des ID.3 in Deutschland soll voraussichtlich unter 30.000 Euro liegen. Produktionsstart sei wie geplant Ende 2019 in Zwickau.

Interessierte können den Wagen in einer Sonderedition per sofort für einen Betrag von 1.000 Euro vorbestellen. Diese Fahrzeuge sollen mit der mittleren Batterie ausgestattet werden, die auf eine Reichweite von 420 Kilometern kommen soll. Mit der kleinsten Batterie verspricht VW eine Reicheweite von 330, mit der größten bis zu 550 Kilometer.

Mit dem ID.3 gibt der DAX-Konzern den Startschuss für die Elektro-Offensive. Insgesamt sind mehr als 20 Fahrzeuge auf Basis der neuen MEB-Elektroplattform geplant. Im Jahr 2030 sollen die Elektrofahrzeuge einen Anteil von etwa 40 Prozent am gesamten Asbatz haben.

