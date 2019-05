Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Dem Autozulieferer sei es mit den Zahlen zum ersten Quartal gelungen, die Markterwartungen leicht zu übertreffen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Auftaktquartal könnte die Talsohle markiert haben./mf/men Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 09:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2019-05-08/13:29

ISIN: DE000SHA0159