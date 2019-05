Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas nach einer genaueren Analyse des Quartalsberichts von 485 auf 475 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta kappte seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2019 in der am Mittwoch vorliegenden Studie um fünf Prozent. Das schwache erste Quartal berge Risiken für die Jahresziele, so der Experte./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 11:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 11:27 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0103 2019-05-08/13:33

ISIN: DK0010268606