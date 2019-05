Höhere Mieterlöse haben dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Immobilienkonzern TLG Immobilien einen guten Start ins neue Jahr beschert. Der operative Gewinn (FFO) sei von Januar bis März im Jahresvergleich um neun Prozent auf knapp 35 Millionen Euro gestiegen, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Berlin mit. Für das laufende Jahr peilt TLG einen FFO von 140 bis 143 Millionen Euro an, nach 134 Millionen Euro im Jahr 2018. Die Aktie legte im Nachmittagshandel um knapp einen Prozent zu.

Die Resultate der Immobiliengesellschaft hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Charles Boissier von der Schweizer Großbank UBS. Der Experte Tim Leckie von der US-Bank JPMorgan zeigte sich hingegen enttäuscht. Weil die Immobiliengesellschaft in Summe mehr verkauft als gekauft habe, seien die Umsätze und das Betriebsergebnis (FFO) des Immobilienkonzerns hinter seinen Schätzungen zurückgeblieben. TLG habe mit Blick auf die Barmittel zwar ausreichend "Feuerkraft", allerdings benötige TLG einen "aktiven", von Zukäufen geprägten Sommer, um die Unternehmensziele zu erreichen.

Die Mieterlöse erhöhten sich im Jahresvergleich um knapp vier Prozent auf 57,0 Millionen Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um ein Viertel auf fast 25 Millionen Euro zu. Das hing vor allem damit zusammen, dass TLG mit dem Verkauf von Immobilien deutlich mehr erlöste als im Vorjahreszeitraum.

Das auf die Vermietung von Büros, Läden und Hotels spezialisierte Immobilienunternehmen trennt sich derzeit von weniger lukrativen Immobilien und kauft vielversprechendere hinzu. So verkauften die Berliner im ersten Quartal 29 Einzelhandelsobjekte und erwarben in dem Zeitraum unter anderem einen Bürokomplex in Bonn.

Die TLG, die mit Immobilien aus dem DDR-Staatsbesitz gestartet war, expandierte mit der Übernahme des Wettbewerbers WCM im Jahr 2017 kräftig in den Westen. Unter anderem gehören dem Unternehmen die Bürogebäude "Spreestern" und "Die Welle" in Berlin, "Main Triangel" in Frankurt sowie das "Hotel de Saxe" in Dresden. Neben der Vermietung gehören die Verwaltung, der An- und Verkauf sowie die Entwicklung von Büro-, Einzelhandels- und Hotelimmobilien zu den Geschäftsfeldern der TLG./mne/ari/fba

ISIN DE000A12B8Z4

