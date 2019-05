Der Aufsichtsratschef von Bilfinger hat neben der Verantwortung in dem Unternehmen noch ein Mandat in einem anderen besetzt. Nun diskutiert das Kontrollgremium darüber.

Der Aufsichtsrat-Chef des Industriedienstleisters Bilfinger, Eckard Cordes, hat Fehler in der internen Kommunikation zur Frage eines möglichen Interessenkonflikts eingeräumt. Seine Angaben, dass sein Aufsichtsratsmandat in einer Kommunikationsfirma keinen Interessenkonflikt zu seinem Amt bei Bilfinger bedeute, seien "ungenau und irreführend" gewesen, sagte Cordes bei der Bilfinger Hauptversammlung am Mittwoch in Mannheim.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...